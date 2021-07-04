國內本土確診病例創新低，疫情趨緩，台南市7月1日到3日已2萬2420完成接種，台南市長黃偉哲說，明天開始施打70到74歲的年長者，疫苗列車會繼續往前開，8日就會施打65歲到70歲這個年齡層。被問到是否覺得台北疫情失控？黃偉哲說，這問題見仁見智，不同政治立場，有人會認為沒失控、有人認為失控很久，「有沒有失控就交給大家決定。」

衛生局長許以霖說，截至目前AZ跟莫德納疫苗第一劑施打涵蓋率8.97％，希望能盡快打到10％，下周將加強社區施打量能，全力提升疫苗涵蓋率。5日開始為70歲以上長者、60歲以上原住民身分及8日開始為65歲以上、55歲以上原住民身分施打，後續也會視疫苗撥補情形，一路往下繼續施打。

民政局長姜淋煌指出，明天開始針對70歲以上長者施打，年齡層降低、人數也會增加，將由區公所發放接種疫苗通知單，再由里長、里幹事發給市民，民眾再向衛生所、診所聯繫登記施打，確定時間再帶著身分證、健保卡前往接種。此外，因應施打人數增加，也會設立中大型接種站區公所，也一樣依照約定時間前往接種即可。

至於其他縣市陸續開放夜市，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近來有些夜市重啟，人流明顯增加，對於夜市也訂定管制措施，禁止內用試吃外，每2.25平分公尺僅能容納1人，黃偉哲說，台南會比照中央規定辦理。

他說，目前因疫情暫時封閉夜市，但也歡迎夜市重啟，台南要求夜市管理者需提出防疫計畫，審核通過就可以開放，前提是遵守防疫規定，今天再加上必須保持每個人面積2.25平分公尺規範，台南會依據中央規定，納入防疫指導裡面。