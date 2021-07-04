衛福部食藥署近日發出公文給藥師公會全國聯合會，請其通知所屬會員參照相關規定，訂定持續營運計畫並填報4級管制時必要出勤人名冊。台北市議員游淑慧看到公文後直言，「這個公文速度也太過龜速」，並對衛福部的決策和部長陳時中先前的發言提出質疑，同時她也指出，在這個時間點上，有不少人看到公文後感到「心驚膽跳但又三條線」。

游淑慧今(4日)在臉書上PO出幾張公文的照片，並表示，「超超前部署？或慢慢慢公文？」並指出，5月底台灣疫情升溫，外界問有無可能升4級，衛福部說言之過早，到了6月底疫情好轉，大家好奇要不要3級微解封時，衛福部發文調查4級警戒出勤人員造冊。

游淑慧回憶，還記得5月下旬，當病例數不斷攀升，陳時中部長一再表態「沒有要提升為第4級的打算」，甚至在面對雙北的4級兵推，陳部長說「別加重第一線負擔」，但原來疾管署自己其實曾默默做過4級的議題討論。

游淑慧認為，料敵從寬、預先部署是應該的，她也支持衛福部和雙北一樣，對任何可能都預先推演準備，「然而，這個公文速度也太過龜速……」，上週全台疫情已漸趨緩，新增病例數連續兩位數，部長也釋出樂觀訊息後；但衛福部居然在週三（6月30日）又突然發出一個「因應疫情升溫」，要求填報四級警戒出勤人員造冊，「欸……這個時機點、這個公文內容，讓不少看到人都跟我反應心驚膽跳但又三條線」，游淑慧質疑，「這到底是超超前部署，還是慢慢慢反應？」。