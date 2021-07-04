新北市一名陳姓男子2020年間勸友人夫妻不要離婚，他見雙方吵得正烈，便帶著女方去散心緩和情緒，未料，陳男卻散心散到摩鐵去，與人妻歡喜連結一場後，還讓不知情的男方載他們回去。案經士林地院審理，判陳男要賠20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張與妻子於2016年結婚，婚後兩人相處不融洽，2020年間，妻子吵著要離婚，找來舊識陳姓男子當離婚證人，但陳男到場後，開始出言勸夫妻倆別衝動離婚，隨後見氣氛不妙，便提議帶女方外出散心，以緩和情緒。

人夫控訴，豈料，陳男竟把人妻帶到摩鐵並發生了一次「連結」，完事後，還打電話給不知情的人夫當車伕，若無其事地一同前往餐廳吃飯，人夫後來察覺妻子狀態有異，追問之下才驚知綠光罩頂，憤而向陳男提告求償100萬元。

陳男辯稱，他與女方認識多年，且女方都稱呼男方為「保鑣」，他實在不清楚女方為已婚身分，且強調該日所發生的性關係為女方所要求，完事後致電給男方也全是女方的命令。

士林地院法官發現，陳男與女方發生性關係一案曾遭控性侵，但獲不起訴處分，當時陳男自述為了協調雙方離婚，才帶著女方出去走走，判定陳男早已知情女方已婚，且行為已觸犯了男方的配偶權，造成其精神上極大的痛楚，考量後，判陳男須賠男方20萬元為合理。可上訴。