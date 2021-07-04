花蓮縣13鄉鎮市7月3、4日莫德納疫苗接種率。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市、吉安鄉及秀林鄉5日還會陸續替長者接種，屆時預約網站上午8點也會開放殘劑名額供民眾預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮7月3日至5日預計替全縣75歲以上非原民長者及65歲以上原民長者接種莫德納疫苗，截至目前接種率高達88.7％。（羅亦晽攝）

花蓮7月3日至5日，預計替全縣75歲以上非原民長者及65歲以上原民長者接種莫德納疫苗，截至目前共5819人預約，施打5164劑，接種率高達88.7％，不過還是有些鄉鎮因鄉轄廣闊，導致施打狀況不如預期，縣長徐榛蔚表示，目前正和診所溝通，未來一定會因地制宜做出最妥適的調整。

新城鄉、豐濱鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、光復鄉及卓溪鄉已在3日替預約者全數接種完畢，徐榛蔚說，這些鄉鎮中，有些地區的施打人數比預約人數多，接種率突破100％，令她十分感動，感謝村長秉持關懷的心，勸說未預約的長輩出來接種。

針對接種率不如預期的鄉鎮市，徐榛蔚表示，這些地方可能因鄉轄廣闊，長者無法前往大型接種站，未來將會因地制宜做出配套措施，讓長者能夠更方便的接種疫苗，讓每位長輩都能接種疫苗。

由於莫德納疫苗接種率高，許多縣市將在下一波開放診所替民眾施打，徐榛蔚說，目前正在和診所簽約合作，花蓮幅員廣闊、南北狹長，未來一定會因應各鄉鎮市醫療量能的不同，做出最妥適的調整。

花蓮縣內4日共有7個鄉鎮替長者接種疫苗，每個鄉鎮共有7劑殘劑名額，預約時間一到，短短30秒內湧入近千人預約，令民眾大嘆「比逢年過節返鄉車票還難搶」，徐榛蔚也和沒有預約成功的民眾說聲抱歉，因不忍大家漏夜排隊，甚至為了搶名額而受傷，才將現場排隊方式改成網路預約，不過流程皆採公平公正公開模式進行，大家也會知曉自己的排序在哪裡。

花蓮市、吉安鄉及秀林鄉5日還會陸續替長者接種，屆時預約網站上午8點也會開放殘劑名額供民眾預約。

此外，花蓮今天仍維持零確診，累計68例中，還有4人正在住院治療，目前防疫旅館尚有41人，函送裁處件數目前共累計1033件，其中未戴口罩高達964件、到公告管制區者也有36件，徐榛蔚呼籲，目前疫情雖趨緩，不過仍處三級警戒，民眾千萬不要跟荷包過不去。