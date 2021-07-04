狗狗坐下期間，讚美狗狗，給食物獎勵。（D.I.N.G.O. Taiwan提供）

新冠肺炎期間，民眾減少外出和家中寵物宅在家時間大幅增加，飼主有更多機會陪伴寵物，新北市動保處特別在防疫期間推出線上好寶寶訓犬教學影片，不論是飼養新手，或是資深飼主，都可以從簡單又實用「坐下」、「OK解除」基本指令開始學習，讓寵物成為最有禮貌、乖巧毛孩。

近期動保處接獲數通民眾來電表示，因在家時間變多，有更多精神專注在寵物身上，因不能帶寵物出門遊憩，愛犬在家中常搗蛋造成困擾，動保處表示，寵物就像小孩一樣喜歡被讚美、喜歡吃零食，飼主訓練時記得要用較誇張、開心、上揚語調，讓愛犬感受被稱讚的喜悅。

相反，在沒有遵照指令時，記得不要理會，才能讓牠們明顯感覺出差異；再來要準備犬隻愛吃的小零食或者是喜歡的玩具，先拿食物和玩具來誘導做出坐姿，可以將食物舉到狗狗頭頂或是讓牠嗅聞，直到牠自行坐下時說出「坐下！」，緊接著讚美，再獎勵給與零食。

寵物行為訓練師黃媛欣表示，在家中可以先教導寵物「OK解除、允許」指令，經過訓練犬隻其個性會冷靜，觀察思考能力會更好。首先對犬隻下「坐下」指令，牠們一坐下後馬上開口獎勵稱讚，待維持穩定坐姿2到3秒後，再說「OK！」解除指令，讓牠們可以起身吃零食或玩玩具，之後再慢慢延長坐著不動時間。

解除時一樣說「OK！」，並給食物或玩具，讓牠知道可以移動了。記得在犬隻維持不動時都要持續給與口頭獎勵，或是將一兩顆小零食到他嘴巴裡，身體還是維持不動，這就是最基本指令耐性訓練。常常這樣練習，可以延長維持坐下時間，犬隻耐性就會越來越增加，不會焦躁猜測何時可以起身，牠們知道只要等待飼主的指令即可。

動保處表示，飼主可以把握居家時間訓練寵物，增進飼主與寵物間的和諧與默契，亦可減少人犬衝突。學習過基本指令的寵物性格更加穩定有教養，有更良好的社會互動，出門蹓達時會是人見人愛的毛小孩。