彰化縣4日新贈確診個案3例，累積確診個案達264例，確診的3名個案中，有1個是麻將傳播鏈衍生，2個為跨縣市民俗信仰活動群聚，特別是這3個人都是在隔離期滿採檢PCR後確診，且都無症狀，與先前發生的案子都不同，但衛生局強調，確診個案都是居家隔離期間確診，因此擴散機率相對低。

衛生局長葉彥伯表示，這次三個確診個案與過去完全不同，都是採檢政策與觀念改變後所找到的個案，像是今天新增的70歲確診女性，與麻將牌咖感染練接觸，6月4日至6月12日遭匡列居家隔離，6月13日至20日自管理期滿後，7月3日到長照工作應徵配合採檢確診。

另外2名確診者是民俗信仰傳播鏈，80歲男子6月20日確診後，其90歲母親及60歲的妹妹因接觸遭匡列，依規定6月21日至7月4日間居家隔離，在7月3日解隔離前進行採檢，沒想到雙雙確診，Ct值僅有14至18，病毒量與傳染力相對高。

葉彥伯解釋，觀察過去58位居家隔離發病者，早發病的有一半以上都是在5天內發病，晚發病的族群有9成在10天內發病，只有3％的個案，是在隔離14天後發病確診，但這三個個案都沒有明顯症狀，研判可能是已感染未出現症狀，或已感染發病但症狀不明顯，因此未通報採檢。

葉彥伯強調，從7月2日開始為縣內75歲至84歲長者施打莫德納疫苗，在全縣264個接種站施打，預計在一周內辦理514場次的接種，縣府也同步開放網路調查，家屬可上網輸入長輩身分證號碼，即可知道分配的時間與地點，希望大家都能一起守護我們的健康，也拜託大家不管是AZ、莫德納或是未來會到的輝瑞，有疫苗就趕快打。