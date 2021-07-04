德國生技公司BioNTech代理商上海「復星醫藥」近日傳出為應對台積電、永齡與慈濟採購疫苗等，已有成立專案小組，預計賣售1500萬劑BNT疫苗給這三間企業團體。對於政府採購BNT疫苗虛耗大半年，導致台灣疫苗嚴重不足，該不該有人負責？藍委洪孟楷發起網路投票，有98%的人認為，政府該「有人負責」。

BNT疫苗。(圖/路透)

《路透》2日獨家引據消息人士透露，鴻海集團創辦人郭台銘及台積電已經與上海復星醫藥（集團）旗下子公司達成初步協議，將分別購買500萬劑BNT疫苗，而德國政府亦力促該國疫苗製造商BioNTech加快談判進程。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，目前看來「應該都還順利」；對於疫苗採購最新進度，鴻海、台積電昨皆表示，「疫苗採購持續努力中」。

藍委洪孟楷 臉書。(圖/翻攝自臉書)

對於民間企業和團體採購疫苗，總統蔡英文6月18日，已就疫苗轉贈事宜與郭台銘、台積電董事長劉德音舉行三方會談，達成「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」的共識，並指示相關單全力協助。

對於BNT疫苗拖延甚久，洪孟楷今(4日)在臉書發起網路投票，以「採購BNT疫苗虛耗大半年，最後繞回東洋模式，政治領導專業造成台灣疫苗嚴重不足，你認為政府該不該有人負責？」為題，詢問廣大網友看法，預計投至明天截止，截至4日下午4時，已有4千人投票。其中有98%的人認為，「該有人負責」，僅有2%的人認為，「不該有人負責」。