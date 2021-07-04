國軍桃園總醫院再添2確診，分別是看護和陪病家人，但都是隔離期滿採檢確診、傳染力低，804醫院累積38人染疫，市長鄭文燦說，804要確實完成清零計畫、確保沒有風險，市府才會同意恢復營運，他也強調桃園沒有其他群聚事件，衛生局長王文彥也說，首例確診至今僅16天，且仍有解隔前確診案例，還要再觀察。

中央流行疫情指揮中心4日宣布桃園新增3起本土確診案例，桃園市政府指出，3名確診者年齡介於50多歲至90多歲之間，分別在平鎮、龜山和龍潭，都是確診者接觸者(案15102、案15116、案15131)。

鄭文燦說，其中案15102和案15116分別是國軍桃園總醫院的看護和陪病家人，都是居家隔離範圍內，隔離期滿二採確診，國軍804醫院群聚事件確診者包括3名護理師、13名病患11名看護及11名相關家屬，累積38人，其中4例在新竹縣（1病人、3家屬）。

鄭文燦說，國軍桃園總醫院是典型醫院群聚案件，因此採取清零計畫，擴大隔離、採檢，希望社區風險降到最低，強調新增2案都是隔離期滿二採確診，社區風險相對低，希望國軍桃園總醫院在軍醫局和三總進駐後，確實完成清零計畫，再逐步恢復營運，市府要確保國軍桃園總醫院沒有感染風險、社區風險也相對降低，才會同意恢復營運。

鄭文燦說，會分階段恢復急診、門診跟住院，本周將與中央流行疫情指揮中心北區指揮官、軍醫局、三總副院長、桃園市衛生局長開會討論，詳細復業計畫要等804提出後，經過中央流行疫情指揮中心和衛生局檢視，才會確定。

衛生局長王文彥也說，國軍桃園總醫院首例是6月18日確診，至今也才16天，最近有幾例都是解隔前確診，應該要再看觀察幾天，如果沒有確診，會再跟中央開會研議，包括環境、人員和動線準備情形，依序讓醫院復業。

鄭文燦也提到，案15131另一案同住家人，匡列接觸者採檢而確診，也是在隔離範圍，「桃園沒有其他群聚事件！」經疫調3人都是居家隔離者，確診前無活動足跡。

王文彥也提到，台北市環南市場確診接觸者，中央流行疫情指揮中心今天通知桃園有4位接觸者，已立即採檢並開立居家隔離通知書。