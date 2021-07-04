大公文匯全媒體報導，利用香港啟德機場舊跑道修建而成的「啟德空中花園」日前開放，其設計概念源自昔日啟德機場，勾起不少市民對舊機場的集體回憶，現為啟德發展區的嶄新地標。

香港發展局局長黃偉綸今日（4日）發表新一篇「局長隨筆」，介紹啟德空中花園的設計概念和特色。他說，空中花園除了為市民提供優質的公共空間，也成為連繫歷史的地區標誌，充分體現了啟德「作為維港畔一個富有特色、朝氣蓬勃、優美動人及與民共享的新發展區」的願景。

啟德空中花園位於承豐道上，是一條沿舊機場跑道中軸線興建的空中園景平台，全長約1.4公里，面積約2公頃。土拓署東拓展處副處長朱展強說，為增加公共綠化空間，工程團隊以一地多用的概念，採用創新的方法，把狹長的承豐道隔音屏障頂部闢作園景平台，成為香港首個建於隔音屏障和行車道上的大型公園。

空中花園東北兩旁的隔音屏障，也是設計的一大亮點。土拓署東拓展處高級工程師朱致康說，它是全港首個採用波浪式設計建造的隔音屏障，營造出如水流的視覺效果，象徵舊機場跑道三面環水的環境。

作為香港昔日的機場，啟德機場在世界航空史上佔有一席之地，因此空中花園在整體設計上注入不少「航空」元素，以緬懷啟德機場的光輝歲月。

朱致康說，園景平台的結構，採用伸展式設計，刻意模仿機身及機翼的造型；至於北面半月形園景廊的外形，則是參照機場空橋的設計。同時，空中花園的照明系統別具心思，特意營造出舊機場跑道晚上的獨特氛圍。

另外，花園兩端寫上的「13」、「31」兩組數字，別具意義，象徵昔日啟德機場跑道兩端用作識別方向的「一三跑道」和「三一跑道」的標記，以表達飛機升降的兩個磁方位—135度及315度。這條跑道因為降落難度非常高，曾是全球機師公認最具挑戰性的跑道之一。