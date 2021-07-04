北市范姓通緝犯因擔心染疫，自行前往快篩站採檢，後因擔心自己通緝身分曝光，可能會入監，躲藏起來不肯出面，後經衛生單位找尋不到人，聯繫仍住在戶籍地的范母，經母勸說後，范上月28日與警方約在路邊，經由派出所員警站在遠處，確認身分後隨即將人載送隔離醫院，順利完成防疫工作。

42歲范姓男子，戶籍登記在桃園，日前因毒品案遭到通緝，但因四處閒逛始終沒有被捕，直到新冠疫情大爆發，他擔心染疫，主動跑去篩檢，得知自己確診後，又擔心通緝被抓，變成有家歸不得。

因范男經篩檢，PCR核酸檢測為陽性，衛生單位立即聯繫，要求他到檢疫所進行隔離，卻始終聯繫不上，後經桃園衛生單位轉報相關單位，得知他人在台北市萬華區一帶租房，上月28日，經范母與警方人員聯繫，員警與范男約在昆明街一處騎樓，警方則站在上風、遠處確認身分。

警方根據電話號碼、證件，配合掌上型電腦比對長相，確認是范姓通緝犯，並提供整套隔離衣，擺放在路邊，要求范男自行穿著，為了避免接觸，員警沒有靠近，立即通知衛生人員到場，將范男送往指定的隔離醫院，至於通緝的部分，後續將等候疫情緩和，再行解送到案。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！