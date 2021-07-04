中央流行疫情指揮中心針對夜市、市場推出重點管制措施，高雄市長陳其邁強調，高雄早就落實管制，但管制何時鬆綁，要看前幾天來高雄美濃的新北個案感染源是否找得到，屏東Delta傳染案14天潛伏期有無新案例，作為高市管制鬆綁的兩大指標。

陳其邁表示，各地疫情不同，管制強度、嚴重程度都不同，得根據整體疫情調整。至於高市是否針對夜市、市場放鬆管制，陳其邁認為有兩個案例要觀察，一是前幾天來高雄美濃的新北個案，其感染源迄今仍未明。另一是屏東的Delta傳染案，6月30日後往後算，要觀察14天潛伏期、有無新發個案。

針對鳳山肉品市場爆出造冊浮濫的爭議，衛生局表示，查證造冊人員人數、職務接種類別均無不法，也沒有特權接種的問題。

高雄醫學院院長鍾飲文則解釋疫苗種類、副作用的差異，鍾飲文表示，疫苗採用肌肉注射，針頭垂直插入到肌肉層，可一次注射1至3毫升。注射不良反應較輕，副作用少，可刺激免疫系統認識病毒、形成抗體，但若用手去揉會導致紅腫，疫苗遭微血管吸收，造成抗體不足。

CDC統計資料顯示，副作用AZ是血栓、血小板症候群，Moderna是心肌炎、心包膜炎，疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛都是兩者的共同副作用，年紀越大副作用越輕。Az第二季副作用會比第一劑小，但Moderna反之，第二劑的副作用（心悸）反而更大。

6月14日英國公共衛生署資料顯示，AZ、Moderna皆可有效預防變種病毒造成的感染住院。

在傳染力部分，以色列研究，打完兩劑者若不幸感染，病毒量會減少4.5倍，但接種疫苗後仍有少數人會確診。英國研究，接種後確診者症狀輕微，對家庭群聚者有50％保護力。未來病毒變種將是最大困擾，市民仍要小心防疫。

陳其邁表示，新一波疫苗今晚就會到高雄，6日早上8點半開始，72歲以上長者可前往巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、岡山農工等四個施打站補接種，不在籍長者也歡迎前往補打。