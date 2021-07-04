國內本土疫情爆發，雙北從5月15日首先升級三級警戒，19日指揮中心宣布全台三級警戒，而疫情下六都首長的粉專經營，不僅民眾關注，也正培養出下屆選舉支持者。《網路溫度計》也針對疫情期間「六都市長粉絲情緒表現，誰最受肯定？」來進行調查，結果以高雄市長陳其邁的粉專最得粉絲高度好感；新北市長侯友宜居第二。

根據《網路溫度計》2日分析，《FANSDO粉絲行為追蹤器》顯示，六都市長在5月15日至6月30日一個半月期間，「六都市長粉絲情緒表現，誰最受肯定？」從臉書的正面表情讚、愛心與笑總計，除以憤怒符號總數，得出「社群情緒比值」，其中以高雄市長陳其邁的粉專最高(社群情緒比值1133.0)，得到粉絲高度好感，侯友宜則居第二(社群情緒比值529.4)。

陳其邁之所以最能得到粉絲的高度好感，是因為他在5月22日發揮「暖男形象」下令社會局關懷街友，發放口罩，這篇貼文就超過5萬個讚，網友對此表示，「同島一命，沒有分化對立，只有團結抗疫」、「最美風景就是人」、「多些關懷不要這麼多對立，世界多美好」等。而在粉絲的好感度，侯友宜居第二，則是因為新北為疫情熱區，透過貼出防疫團隊以及司機等幕後照片，侯友宜溫情呼籲民眾防疫，也成功引來粉絲給讚、愛心。

另外，值得一提的是，柯文哲雖然粉絲給的愛心數是最多的，但粉絲給的「怒數」也不少，主要是因為好心肝診所違規施打疫苗所引起。