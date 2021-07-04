侯昌明與曾雅蘭夫妻倆人，日前捲入好心肝疫苗風波事件，事後並在社群公開與社會大眾道歉，並開始捐送醫療物資、愛心便當到各大醫院。昨（3日）侯昌明主動幫老婆刮痧，整片背部覆滿紅色的痧，粉絲們希望曾雅蘭這段期間，需要好好在家休息。

侯昌明昨（3日）幫老婆曾雅蘭刮痧，背部整片出滿了紅痧，令人看了好心疼！曾雅蘭表示：「幫全家做好晚餐，我就撐不住了！星期六就這樣度過，中暑刮痧！謝謝老公永遠在我不舒服的時候，幫我刮痧。」藝人黃小柔回應：「辛苦了！姐好好休息。」許多網友回應：「雅蘭妳太累了！先暫時別再做便當，請好好休息！保重身體。」

日前侯昌明與老婆曾雅蘭為台灣的疫情做公益，親自下廚準備了50個便當給醫護人員，他表示：「剛剛走進廚房，看到雅蘭洗花椰菜，彎著腰一朵一朵慢慢地洗乾淨，我看到了一個女人的用心跟堅持。」看之後到醫護人員拿到便當的開心表情，一切都值得了！

夫妻倆這段期間除了為醫護人員加油打氣之外，也會關心其他地區需要幫助的人，曾雅蘭也在臉書上分享：「台灣真的很溫暖！很多醫院每天都有非常多的善心人士提供餐點，這次把我們的愛心便當，送給需要關懷的獨居老人們！」希望大家在關懷一線醫療人員的同時也不要忘記關心各個弱勢團體，希望阿公阿嬤吃得很開心，收到我們滿滿的愛。

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