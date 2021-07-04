每個人都希望能擁有一段美好的愛情，來滋潤枯燥的日常生活，俗話說，要怎麼收穫，先那麼栽，事業上沒有不勞而獲的感情，雙方都必須為愛付出，才能有機會修成正果。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，12星座在下半年的愛情及人際運勢，白羊、天蠍、摩羯、雙魚座的人桃花最旺，很快就能脫單，而金牛、天秤、水瓶座的人則會愛得比較辛苦，建議善待自己，才不會被利用。

▍白羊座

下半年白羊的愛情能如自己所期待的方式展開，你會積極地去談一場戀愛，不再像過去一樣安靜等待愛情上門。你會變得在乎外表，急於展現自己給心儀的人看，而對方也感受到你的熱情，給予進一步交往的機會。在人際關係上，建議不要急著對新認識的朋友掏心掏肺，很有可能被有心人利用而不自知。

▍金牛座

下半年金牛的愛情有點辛苦，你會讓喜歡的人對你予取予求，但單方面付出的愛是不會讓人珍惜的，對方只會對你食髓知味。與其傻傻愛著不愛你的人，還不如多愛自己一點。記得選擇適合自己的對象，比用什麼方式去愛對方更重要。人際關係上，可多信任身邊的朋友，他們都是你的貴人。

▍雙子座

下半年雙子的愛情有點忙，身邊會出現非常多桃花等著你挑選，讓你看得眼花撩亂、無從選擇，很想通通都抓在手上，但是切勿三心二意，請發揮你的愛情雷達，慎選其一，才能讓感情順利發展。人際關係上，不要太計較得失，有時吃點虧，才能創造雙贏的局面。

▍巨蟹座

下半年巨蟹的愛情課題是「信任」，你的不安全感，常常來自於對另一半的不信任，更是對自己的不自信，所以常常懷疑東、懷疑西，看到異性傳來訊息，就會直接質問對方是不是劈腿，如果太多疑，恐怕再好的愛情都會被你消磨殆盡。人際關係上，不可太驕傲，待人處事要圓融一點。

▍獅子座

下半年獅子的愛情要放慢腳步，你常常太過於衝動、霸道，覺得全力付出就是愛，但卻沒有用心感受對方是否需要這樣的愛。有時慢慢相處，找出對方想要的相處模式，才是讓愛情保鮮的成功關鍵。人際關係上，要謙卑一點，在團體中不要強出頭，也不要邀功，做好自己的本分就能讓你被看見。

▍處女座

下半年處女卡在一道傷腦筋的選擇題中，你正糾結著要與對方維持友情關係還是升級成愛情，因為兩人還不夠熟悉，才讓你不敢下決定。建議可以在當面約會時，多觀察雙方在價值觀方面合不合，再評估對方能否過關。人際關係上，多聽取別人的意見，拓展視野，將會收穫更多。

▍天秤座

下半年天秤對愛情會感到有點失落，覺得對方對你呼之即來、揮之即去，絲毫不在乎你的付出，也沒有憐惜之情，這會讓一向講求公平的你感到相當灰心，慢慢就不想再為對方傻傻付出。人際關係上，你的朋友都在身邊，隨時等著你吐苦水，有空就可以約一下好友，好好放鬆身心。

▍天蠍座

下半年天蠍的愛情將會從多雲轉晴天，只要宅在家上網，你很快就能透過網路世界遇到心儀對象，可以先與對方聊聊天，互相交流一下，等到時機成熟，再請朋友與你一起赴約，千萬不要單獨前往。人際關係上，可多做順水人情給別人，對方會記住你的好。

▍射手座

下半年射手要睜大雙眼，仔細觀察身邊對象的優點跟缺點，在發生爭吵時，以關心代替指責，雖然有點困難，但盡量不要挑剔，學會用愛包容，兩個人的感情會更加升溫。人際關係上，吃虧就是佔便宜，多一點讓步，心情就會更開闊。

▍摩羯座

下半年摩羯一定要把握住每一次靠近愛情的機會，因為機會從來不等人，一旦猶豫了就會錯過！所以不要拒絕，也不要排斥長輩安排的相親或朋友邀約的聚會，你很有可能會邂逅有緣人。人際關係上，遇到問題要不恥下問，多問多學，將會遇到賞識你的伯樂。

▍水瓶座

下半年水瓶的感情有點不順利，因為你的眼光太高，擇偶條件嚴苛，導致10個人當中，有9個半都被你刷掉，剩下的半個只贏在身高。如果都用外貌、家世背景來尋找另一半，你很可能會錯失許多性格與你互補的異性，而且外在並不代表一切，個性合得來才是感情能否走到最後的關鍵。人際關係上，小心有小人見縫插針，做人處事要圓融，不要輕易與人起爭執。

▍雙魚座

下半年雙魚的戀情有機會開花結果，想要告白、求婚、計畫見雙方父母，甚至是想跟前任求復合的人，都可以鼓起勇氣去做，機會之神會眷顧你。另外，若在感情中遇到第三者介入，月老也會幫你斬斷爛桃花，別留戀不適合的人，才不會浪費大好的青春。人際關係上，若有人來跟你訴苦，請認真聆聽，就算無法給出意見，至少讓對方知道你能陪著他。