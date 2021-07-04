劉福助今下午接種疫苗。（劉福助提供）

80歲劉福助今在兒子陪同下，在中和完成莫德納疫苗接種，結束後返家休息，接受本報電訪時他中氣十足，聲音聽起來精神不錯，大讚接種過程非常順暢，且醫護人員注射技術非常好，「整個過程沒什麼等，幾分鐘就打完針，完全沒有感覺，打針技術很好」。交友廣闊的他，疫情爆發前常和朋友相約聚會，三級警戒後都關在家裡不外出，幽默自稱是「良家宅男」很認命，「每個人都要做好自己的防疫本份，這個困難從來沒有發生過，大家忍一忍，不要移動問題就會少」。

好奇他已80歲高齡，怎麼沒有預約首批疫苗接種？劉福助直言擔心疫苗狀況：「第一批AZ的問題出太多，全家人都有點擔心，研究效果成份覺得還是等莫德納。」習慣每天小酌的他，為了打針連續5天忌口不碰酒，「這幾天不敢喝酒，辛辣刺激的食物也不吃」。

劉福助的老婆吃素多年，他平時在家只能乖乖跟著一起吃素，笑說：「自從兒子娶了媳婦，有了孫子後就不能吃素，小孩子吃素會營養不良，所以兒子就自己煮他們的食物，也讓我沾光，孫子吃什麼兒子也拿給我吃，很像偷渡。」劉福助身體狀況很好，打完針後沒有感覺任何不適，「可能是平時都會運動拉筋，最重要是心情保持開朗，有喝就喝、有吃就吃」。

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