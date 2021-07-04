香港性感女神邱淑貞的20歲大女兒沈月，遺傳了媽媽的高顏值，被封為「最美星二代」，一舉一動都受到高度關注，每當她曬出美照必定掀起熱議，然而沈魚落雁的美貌卻讓她造成困擾，日前沈月接受專訪，首度提到了自己的私下生活，透露媒體對她帶來的影響，甚至讓她遭到同學排擠。

日前沈月為時尚雜誌拍攝封面，接受專訪時提到，其實自己一點都不喜歡被人注視，而且她的性格內向，導致自己會被欺負，沈月坦言，從小學開始，她放學時都會看到記者在校門口蹲守，她很討厭這種感覺，後來父母為了保護她，為她找了保鑣，然而此舉造成反效果，只是讓她變得更顯眼。

沈月一身黑西裝亮相，再度抓住全場目光。（圖/翻攝自新浪娛樂）

沈月上中學以後，會因星二代的身份遭到排擠，同學們會到處說她家人的壞話，最後她只能被迫轉學，這些陰影都讓她對去學校有一定的排斥感，目前她正在國外的大學念日文和心理學，去年回到香港後就一直在家裡遠端上課，這對沈月來說反而鬆了口氣。

沈月透露，即使是在國外，還是有很多人知道她的身份，這讓她很難交到朋友，還是會遭受到不友善的對待，因此成日把自己關在家裡，才能夠好好放鬆，她也提到自己的夢想，透露因為喜歡唱歌跳舞，之後想出道當藝人，由於熱愛做造型也可能從事時尚相關的工作，此外她也想以自己的力量幫助孤苦無依的孩童。