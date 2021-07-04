彰化防疫旅館惡火勇消殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎

6月30日晚間彰化喬友大廈火災，一共造成4死20傷的悲劇，起火點在無人使用的2樓。據一名當地人表示，喬友大廈多次發生火災，每次燒起來都在2到5樓之間，20多年前那場惡火也奪走2條人命，當時他親眼見到酒店小姐在窗邊揮舞衣物等待救援，如今想起來「真的很毛」。

喬友大樓30日晚間惡火，起火點在無人使用的2樓，僅向上延燒到3樓，但濃煙在大樓內狂竄，9樓防疫旅館3名住客以及消防員陳志帆，不幸因吸入過多濃煙喪命。

防疫旅館負責人蔡進峰被列為過失致死及過失傷害罪嫌被告，100萬元交保，但他無奈表示，自己投入逾6000萬元買下7、8、9樓產權，並整修重建成旅館，如今因為一把火，都要重頭開始，他也是受害者。而起火的2、3樓產權複雜，所有權多達20、30多人，也有管理人，應負起管理責任，希望檢警查明。

15層樓高的喬友大樓位在彰化火車前，是當地知名地標，1993年落成啟用，曾風光一時，為彰化第一家百貨公司，又有KTV、冰宮、旅館，但之後3度傳出火警，使得大樓一度沉寂15年，慘淪當地民眾口中的「鬼屋」，直到2019年蔡進峰將7、8、9樓改裝成百香果商旅才又帶動商機，不竟又發生第4次大火，靈異之說再度傳出。

據ETtoday新聞雲報導，一名當地房仲業者表示，20多年前喬友惡火也奪走2條人命，他還記得起火時間是下午3、4點，其中一層酒店起火，他親眼看到酒店小姐受困窗邊、揮舞衣物等救援，最後2人喪命。喬友每次起火，似乎都在2到5樓之間，回想起來，「真的很毛」。

房仲還透露，喬友沒落後，產權出售不是一層一層賣，而是一坪一坪賣，也因為如此，產權才會非常複雜，傳出產權所有人高達300人以上。