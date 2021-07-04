行走在現實的社會中，做人做事不僅要堅守真誠的原則，同時也要具備保護自己的能力，才不會因此受到欺負，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天蠍座、處女座的人做人最世故且圓滑，有時顯得有點現實，對他們來說，學會敷衍和圓滑處事，能更順利往高處爬。

▍第三名：雙魚座

雙魚座的人交友圈很廣泛，總能游刃有餘地穿梭在各個場所當中，他們在與人相處的過程中，從來沒有出現過任何社交問題，尤其在情場中更是肆無忌憚，因為他們很會說甜言蜜語，總能輕鬆讓異性們對他們敞開心扉，因此從來沒吃過悶虧。

▍第二名：天蠍座

天蠍座的人無論是交朋友還是談合作，他們都喜歡和能力強的人交涉，如果他們認為你沒有實力，無法從你身上得到好處，那麼天蠍座就不會與你交談。他們從不介意別人說他們現實，因為那就是他們想追求的生活，他們認為，只要可以成就更好的自己，人往高處走沒有什麼不好。

▍第一名：處女座

處女座的人看似冷漠悶騷，其實社交能力是任何星座都無法相比的！在職場上，他們非常擅長社交，從來不會得罪任何人，也不會過於討好誰，他們會堅持與所有人交好，只為了能夠有更多交際的機會，認識更多人，同時，只要能有機會獲得好處或回報，他們也願意在對他有利的人身上投資。