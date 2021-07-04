台灣女子職業圍棋選手黑嘉嘉，6歲開始下圍棋，14歲定段走上職業選手之路，如今擁有職業七段實力，而她不僅圍棋實力堅強，澳洲、台灣混血的她，還有著如洋娃娃般的外型，魅力風靡全亞洲，被封為「圍棋女神」，而她平時也會教學生，近日分享教棋時的穿搭，網友暴動直呼根本沒辦法專心學習。

今年28歲的職業棋士黑嘉嘉，皮膚白皙、五官深邃的混血兒模樣，加上比賽時專注的眼神，電力實在太強，甚至被日媒形容是「千年一遇美女棋士」，她在韓國也有著高人氣，許多當地圍棋愛好者看到她上場，還會忍不住「倒戈」盼黑嘉嘉獲勝，而黑嘉嘉也因為天使容顏與高人氣，而嘗試圍棋外的世界，如今也嘗試「斜槓」演藝圈。

黑嘉嘉私下也玩社群，經常在上頭分享生活點滴及美照，她近日po文，分享指導學生下圍棋的紀錄照片，照片中的她，穿著無袖粉色格紋洋裝，露出天鵝頸、纖細雙臂與美肩，大片牛奶肌膚一覽無遺，配上她可愛的微笑容顏，畫面超美好。

但比起美不美，黑嘉嘉想的是專業的部分，寫道：「學生終於會分辨真眼和假眼了，還做對了一道死活題，老師表示很欣慰！」，眾粉絲看她穿著如此清涼在下棋，紛紛留言「老師也太美了，我完全沒注意棋盤」、「如果我是學生，我會分心」、「我是不知道真假眼啦，但看到老師這麼辣，很快就有針眼了」。