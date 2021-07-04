立委費鴻泰，認為「虎林專案」的PCR篩檢預估數，可用數據來客觀估算，讓數字能說話。（立委費鴻泰提供）

臺北市政府今天上午8時啟動「虎林專案」，在永吉國小內PCR篩檢，市府預計今天將有3300人到永吉國小做PCR篩檢。不過，先前臺北市政府虎林專案篩檢限人數，已遭到民眾怒罵，擁有統計學博士的立委費鴻泰，認為「虎林專案」的PCR篩檢預估數，可用數據來客觀估算，讓數字能說話，臺北市政府可以客觀估計「虎林專案」的PCR篩檢預估數。

費鴻泰指出，周遭8個里108年度各里戶政總人數3萬7393；109年總統大選各里可投票人數 31萬631人；109年度信義區人口數估計資料分析，有不同年齡層的比率 。

費鴻泰認為，臺北市政府客觀估計「虎林專案」的PCR篩檢預估數後，盡快與衛服部協商要足夠的醫療防疫資源，來規劃做好PCR篩檢與疫苗注射工作，未來需要有配套措施來照顧確診者。

另外，為有效宣導里民和曾經去過該地區的民眾，自願出來快篩，快篩適用對象：1、與確診者接觸者有足跡重疊，2、自熱區返回者，3、頻繁往來虎林街永春市場附近周遭活動或工作者 ，4、對自身癥狀有疑慮者。

費鴻泰提出，納稅義務人用健保卡申報個人綜合所得稅的政策，已經很有成效；去年，衛福部就是運用申報綜所稅的健保卡系統，來控管eMASK口罩預購，至今效果良好。

費鴻泰說，健保卡除了可下載查詢就醫資訊、用藥狀況、個人未繳保費查詢與繳費以及申辦符合第六類投保身分者加保、轉出、停保、復保等功能。 中央和地方要好好協調與合作，運用科技與健保卡來記錄各項資料。例如，PCR採檢結果、完成疫苗第1次注射紀錄、完成疫苗第2次注射紀錄，以及日後的疫苗注射紀錄等，運用來『實名制』、『實聯制』民眾入場控管機制，才能有效做好防疫與抗疫。