英國南方索爾茲伯里(Salisbury)的史前巨石陣(Stonehenge)，是距今6000年前以上的新石器時代晚期遺跡，關於它的用途與作用一直受到各種討論，現行的主流說法稱，巨石陣是一種與天象有關的祭壇，但是相關的證據卻很少。英國1名資深女建築設計師BCLN 認為，巨石陣可能是遠古大型殿堂級建設的殘跡，其他的建材是易腐朽的木質與茅草，使得我們找不到它的原樣。

每日郵報(dailymail)報導，巨石陣迄立在平原上超過6000年，到了近代則遭到後人的破壞，比如17世紀英國偉大的建築師克里斯多福·雷恩爵士(Sir Christopher Wren)，他以研究之名，對巨石陣附近做了不少非專業的調查，甚至還在巨石上留名，至今仍可在其中一塊石頭上，看到他當年的提字。

到了19世紀維多利亞時代，巨石陣更遇到更具破壞性的摧殘，當地人為了吸引觀光，將鑿子出租給遊客，這樣他們就可以自動把巨石陣敲下幾塊帶回家紀念。而且幾個世紀以來，農民也會偷竊巨石陣的石，做為自己家穀倉的建材。

一直到20世紀50年代之後，現代考古學才開始以科學方法對巨石陣進行研究，也依據以前人的素描與圖，修復了巨石陣的排列。不過對巨石陣的用途、全貌仍然沒有定論。有些人說它是日晷，有人說它是獻祭地點，當然都市傳說又要把外星人納入，說巨石陣是外星太空船的降落場。

62 歲的景觀設計師莎拉·尤班克 (Sarah Ewbank)則提出一種相當不錯的理論，她認為今天看到的巨石陣，曾經是至少高度十幾公尺，有著屋頂的雄偉建築。

莎拉說，幾年前，她與她的丈夫克里斯平·史考特 (Crispin Scott)在看電視時，看到巨石陣的考古挖掘，她隨口說了一句：「為什麼他們總是把目光放在地下有什麼，就沒想過往上看呢？」

她的丈夫不明所以，多問一句「什麼意思？」，莎拉解釋，「我看起來巨石陣像是大型建築的柱子與橫樑，其他部分已經因腐朽而不在了。」

史考特覺得有道理，鼓勵她繼續研究，於是莎拉花了5年時間持續深化她的理論，雖然他們後來離婚了，但是仍然是好朋友，史考特也繼續支持她研究。

莎拉是一名從業40年的景觀設計師，所以看過很多建築的格局，從歷史悠久的莊園到牛津大學無所不包。但這項任務則剛好要把她的專業給顛倒過來，要從僅存的遺跡去反推建築原本的模樣。

她試圖從構成巨石陣的四個同心圓的石頭中，推斷出設計可能是什麼：一個外圓、一個內圓、一個馬蹄形和一個橢圓形。她開始覺得，這可能是一個大型有著尖頂的圓椎狀建築，最外圍的大圈，是建築的外柱與主要承重，而內層的圓圈則可以舖上二樓地板。

她從2016年開始設計巨石陣的原樣，已歷經4個版本，雖然早期的3個模型已被放棄，但最新的第4版則是最壯觀的一種。

莎拉搭建出一個 1:33 的比例模型，令人驚訝地具有說服力。至於是什麼用途，莎拉認為這是一座多功能大廳，是部落的集合地，人群可能聚集在那裡聽族長或德魯伊法師的演講。

她指出，巨石陣的總直徑大約 30公尺，幾乎與17世紀時期，莎士比亞建造的環球劇場一樣大，莎士比亞的劇場是一座大型木造與茅草的建築，說不定巨石陣正是史前的環球劇場。