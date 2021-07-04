防疫期間，酒精變成重要防疫工具，經濟部臉書公布，目前抽查結果，有近600件合格，但有10件酒精濃度不到75％，將依商品標示法處置並要求立刻下架，67件稱有殺菌消毒療效，卻未有衛福部許可證字號，已移送食藥署處置。
網路上有很多朋友關切酒精濃度有沒有到位、品質有沒有保障。因此經濟部已經展開全面查察，並將標示不實的產品下架及依法送辦！
經濟部指出，市面酒精可分成三種，首先是醫療酒精：宣稱具殺菌消毒療效的酒精，須標示衛福部許可證字號。其次，防疫酒精：經向指揮中心申請授權的酒精，可標示防疫期間、清潔專用、非供食用的字樣；第三，一般酒精：仍須依照商品標示法標明成分、產地、廠商名稱等資訊。
經濟部表示，該部每周購買查驗商品50件，每天抽查100處店商平台和10處實體店面販售通路，檢驗酒精濃度、成份和商品標示。
目前抽查結果，有近600件合格，但有10件酒精濃度不到75％，將依商品標示法處置並要求立刻下架，67件稱有殺菌消毒療效，卻未有衛福部許可證字號，已移送食藥署處置。經濟部強調，標示不實最高罰30萬元，要店家切勿以身試法。
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