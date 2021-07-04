畢書盡（右上）昨上IG直播節目《小卓吧！祿天海尼根》。（翻攝陳大天IG限動）

陳大天與《棒棒堂》出道的小祿，以及好友海產、大根、卓義峯的IG直播節目《小卓吧！祿天海尼根》，昨（4日）邀來畢書盡（Bii）獻唱並暢聊近況，節目中大根提及之前某次校園演出，在男廁裡聽見外頭吵雜聲、門口擠滿人 ，正好奇怎麼回事，一轉頭原來是擁有大批粉絲愛戴的Bii也在上廁所，大夥兒在節目中向歌迷搞笑呼籲：「再怎麼會唱歌、再怎麼帥，還是得上廁所，大家盡量不要圍觀。」

近期因疫情影響許多人宅在家，藝人透過直播陪伴網友粉絲，互動打發時間，Bii對這樣的方式坦言初期有點害怕：「我不太會操作這些東西（直播器材），之前很少用這樣的方式跟大家聊天。」經過幾次直播，Bii越來越上手，慢慢抓到直播訣竅。他本月7日即將迎接32歲生日，在《小卓吧！祿天海尼根》節目尾聲，主持人合唱生日歌提早為他慶生；提及今年生日只能宅在家防疫度過，Bii許下生日願望：「希望所有愛我的人都身體健康發大財，今年還有特別希望疫情趕快過去。」

陳大天與《棒棒堂》出道的小祿，以及好友海產、大根、卓義峯的直播節目《小卓吧！祿天海尼根》已連續41天，每晚開播分享歡樂給大家，大夥兒把直播當成正式節目經營，不僅自掏腰包升級錄音設備，還親自敲通告，用心經營吸引大批網友關注，從第一集播出大概只有20幾位網友收看，到現在觀眾數爆增30倍，累積至少6、700位基本觀眾，成為許多網友居家防疫期間的心靈寄託。

陳大天今受訪聊起每晚直播，坦言的確感覺疲累：「有一種久違的電台DJ感覺，工時很長，事前準備加上每天節目結束後，我們幾個主持人還要開檢討會到凌晨1、2點。」即便如此大家仍堅持下去，「而且我們IG追蹤人數增加不少，我已經三年沒有增加太多粉絲，直到這段疫情，40幾天已增加7000千多位粉絲」，成為意外收獲。