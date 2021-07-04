國內疫情趨緩，但確診數仍集中在北部縣市，對於台北市確診數已多日較新北還多，媒體人韋安直言，台北市長柯文哲想要壓制社區疫情，以他醫學專業沒問題，上半場也表現的不錯，但執行力、組織力和抗疫戰略上，還是差新北市長侯友宜一截。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

侯友宜今在防疫記者會上表示，今天新增的11例中，有3人在居家隔離期間採檢出來，傳播鏈已在掌握中，另跟北農和環南市場相關有4人，包括一名中和市民在北農當拍賣員、一名板橋居民常到環南市場批貨、還有一位新莊市民在環南市場賣菜，其中有一人傳染給兒子，總共4例。

侯友宜表示，新北市現在還是在三級警戒當中，疫情雖然穩定的控制，但是還是要一步一腳印，努力往好的結果、方向，讓民眾能夠有信心回到正常的生活，所以自己一定跟所有的市民並肩作戰，期待在7月12日讓民眾期待能夠成真，回到正常的生活。

對於雙北市長防疫作為，韋安4日在臉書表示，早在6月7日侯即在蘆洲、新莊、淡水等地設社區篩檢站，台北市虎林街今天開始設社區篩檢站，柯文哲想要壓制社區疫情，現在學習新北市準沒錯。柯的醫學專業沒問題，上半場也表現的不錯，但執行力、組織力和抗疫戰略上，還是差侯友宜一截，這是兩人最大的差別。