2020年8月25日東盟召開經濟部長會議，與會代表就應對新冠疫情、制定經濟復蘇計劃和區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判等展開討論。(圖／新華社)

美國貿易專家正提高警覺地關注著世界上最大的自由貿易協定緩慢推進，包括大量美國盟友參與的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)各成員國已陸續完成批 准，其中包括大量的美國亞洲盟友如日韓與紐澳，最後這個包括中國、卻把美國拋在一邊的經濟協定，可能是美國抗中戰略最大的缺口。

《美國之音》指出，RCEP經過8年的談判，在2020年11月完成的RCEP涵蓋了東協（ASEAN）全部10個成員國，以及澳大利亞、中國、日本、紐西蘭和韓國。目前中國、日本和2個東盟國家已經批准該協定，只要再獲得另外4個東盟成員國和一個非東盟成員國的核准，協定就會正式生效。

分析人士說，長期以來，RCEP的談判一直被美國所支持的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的相關談判所籠罩。TPP是一項與RECP競爭的貿易協定，當中包括美國及其一些西半球的鄰國，但是不包括中國。川普執政時退出了TPP，讓RCEP的生效清除了最大的障礙。

美國國際共和研究院（IRI）高級主任派翠克．奎爾克（Patrick Quirk）說，這對美國造成的影響顯而易見，中國將從中受惠，北京會強化與亞太地區美國盟友之間的依存關係，讓中國的影響力凌駕美國的影響力。

但亞洲地區的分析師們表示，美國對RCEP的擔憂可能被誇大了。澳大利亞珀斯美國-亞洲中心（Perth USAsia Center）的研究主任傑佛瑞．威爾遜（Jeffrey Wilson）承認，RCEP可能導致簽署國在該協定外的貿易占比降低，包括與美國的貿易。但是RCEP通過支持全球貿易體系的完整性也能讓美國受益。

澳大利亞國立大學的澳日研究中心（Australia-Japan Research Center）主任史羅．阿姆斯壯（Shiro Armstrong）也提出了類似的觀點。他說，情況很複雜，協定將對美國造成的結果「有好有壞」。

紐西蘭奧克蘭大學教授簡．凱爾西（Jane Kelsey）認為，美國前總統歐巴馬助長了人們對RCEP的誤解，認為該協議有可能增強中國的影響力，因此在美國國內反對的情況下推進TPP。有更多的紐西蘭人更擔心美國的過度影響，紐西蘭有針對TPP的大規模抗議，但幾乎沒有任何人反對RCEP。

澳大利亞參議員埃里克．阿貝茨（Eric Abetz）說，美國的亞太盟友會承擔不起不參加RCEP的代價，他們也會謹慎行事。美國仍然是重要戰略朋友和同盟的情況沒有改變，澳洲加入亞太最重要的貿易集團是很有意義的，至於是否會加強中國的地位，這必須要密切關注。