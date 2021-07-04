台北今天新增18例本土確診個案，市長柯文哲表示，昨天PCR篩檢有52人陽性，每天中央公布有時間差，要以每個禮拜狀況進行判斷，為嚴防市場病毒持續擴散，下禮拜開始將為台北傳統市場攤商、工作人員施打疫苗，預計接種1萬8000人，以中正、萬華區優先。

柯文哲表示，公文可以比病毒慢，但行動要比病毒快，要預防類似市場群聚感染的模式散播到其他傳統市場，因此，決定明天開始，為期7天為傳統市場人員接種疫苗，目前中央已撥發2萬751劑，預計施打1萬8000人。

柯文哲說，市場工作人數、流動攤販數字可能不同，目前以有造冊先打，期間陸續收集名冊，並會再向中央商量給予更多疫苗，就算不夠也要移動北市疫苗，先處理市場的問題，將按照順序以中正、萬華區、曾發生確診案例、大型市場等，優先接種，其餘小型市場、流動攤販陸續造冊處理，若不夠會再想辦法。

另外，目前北市醫事人員已施打第一劑疫苗，將於7月中以前要求盡速接種第二劑。