台南一名29歲吳姓男子今年2月間，為了排解個人壓力，隨機尾隨一名騎士，朝其身上潑水，男騎士不堪受辱，憤而提告，案經台南地院審理，依強暴侮辱罪，處吳男1萬元罰金，得易服勞役。可上訴。

判決書指出，吳男為了宣洩壓力，竟於今年2月22日晚間7時許，騎機車隨機尾隨一名男騎士至某停車場入口，並手持裝有水的寶特瓶，朝該騎士身上淋灑後即騎車逃逸，造成該騎士感到不堪與不快，隨即報警提告。

檢方指出，吳男於警詢與偵查中均坦承犯行，且有監視器錄影畫面翻拍照片、雙方機車照片，以及吳男的自白等，認定罪嫌確定，綜合以上事證，向法院聲請簡易判決。另外，吳男的行為涉犯刑法第309條第2項強暴侮辱罪嫌，而恐嚇罪部分，因他朝男騎士所潑灑的為水，並未有加害生命、身體、自由、名譽或財產之事，因此不構成恐嚇罪嫌，此部分予以不起訴處分。

台南地院認定，吳男不以平和正當的的方式宣洩壓力，以強暴方式侮辱男騎士，已造成對方人格尊嚴受損，考量其犯後態度尚可，尚未達成和解等，依強暴侮辱罪，處1萬元罰金，如易服勞役，以新台幣1000元折算一日。可上訴。