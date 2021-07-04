澤演被燦盛爆料邀請成員演出《黑道律師文森佐》，當天卻放成員鴿子。（愛奇藝國際站提供）

韓國「野獸男團」2PM出道邁入第13年，歷經5年軍白期（入伍當兵的空白期），上月底終於帶著最新專輯回歸，六位成員Jun. K、尼坤(Nichkhun)、澤演、俊昊、祐榮、燦盛合體上《認識的哥哥》，開場就以〈Again＆Again〉、〈Heartbeat〉、〈My House〉以及〈Hands up〉等熱門歌曲讓現場陷入回憶殺，同為韓流二代團的金希澈直呼：「回想到過去啦」。

眾所矚目下回歸的2PM竟對擔任主打歌〈Make it〉製作人的祐榮感到不滿，俊昊透露隨著錄音時間愈久愈覺得對方像朴軫永，完全是JYP的風格，自己彷彿回到新人的感覺，若是Jun. K負責只要30分鐘就錄完，但祐榮為2個字讓他錄了整整2天，祐榮解釋當年受到訓練的記憶太深刻，不只成員就連自己都因感受到散發JYP的氣息而慌張，背負著主打歌的重責大任，加上暌違五年出專輯過於緊繃才會如此嚴格要求，幸好祐榮的把關不只獲得朴軫永的肯定，新歌MV一推出很快就達到2000萬的觀看，成功吸引大眾的關注。

俊昊去年服役期間因演算法之故，2015年的〈My House〉直拍影片突然爆紅，觀看數一路飆升至337萬，歌曲跟著在排行榜上逆襲，成為韓國三大逆襲神曲之一，對此祐榮表示當年只有一週的宣傳期，或許連老天都覺得可惜，也因著俊昊平時為團體謹言慎行的積德表現，才有如此的福報，同為成員十分感謝他的犧牲，感性氛圍下，主持群話鋒一轉好奇詞曲創作者Jun. K是否收到豐厚的版權費，據傳到了能買一台中型車的金額，突如其來的關注讓Jun. K相當慌張地回應「不到那個程度，但是我心存感激」，金希澈不改調皮的個性笑說：「不是上班族薪水50年薪水的程度嗎」，嚇得Jun. K上前揪著對方的衣領，一來一往的鬥嘴笑翻全場。

已經6年未錄製綜藝的澤演，今年透過《黑道律師文森佐》大受好評，老么燦盛卻爆料對澤演感到無語、憤憤不平，原來澤演曾在聊天群組邀請成員演出，最後由尼坤和燦盛作為代表客串，沒想到拍攝當天並未見到澤演身影，就連主角宋仲基都現身頻問「玉澤演在哪」，害得2人反客為主尷尬地向前輩說明澤演缺席的原因，當事人不安地辯解因有濟州島拍攝的行程，真的忘記成員要客串，接到燦盛電話還覺得奇怪，感到愧疚的他承諾要陪燦盛打高爾夫球，自己全程買單，燦盛馬上吐槽：「重點是你沒約時間，就只會講而已」。

難得合體的2PM展現資深偶像功力，節目上綜藝效果滿分，抖出練習生時期到出道後的大小事件，完全沒有偶像包袱，包含成員間的視覺排名、澤演和俊昊當兵體重分別胖到99公斤和86公斤、大哥Jun. K對弟弟的不滿、尼坤吐真心話拒絕為妹妹介紹認識成員到宿舍時期各種搞笑事蹟等，《認識的哥哥》每週日在愛奇藝國際站播出。