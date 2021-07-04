玉井社區挺防疫醫護，志工媽媽製作愛心便當送衛生所接種站醫護。（玉井社區發展協會提供／劉秀芬台南傳真）

今年5月中起新冠肺炎疫情變嚴峻，醫護人員工作量及壓力大增，各界紛紛捐贈物資用行動挺醫護，台南市玉井社區發展協會志工媽媽們協力製作防疫飯盒，已送3批至台南市成大、奇美等醫院及玉井衛生所接種站，讓醫護人員感受社區媽媽的愛心。

玉井社區志工媽媽每年端午都會綁粽子送社區民眾，讓里民共享端午團聚的過節氛圍，今年因防疫社區媽媽為了防疫不群聚包粽，但是分流改作防疫便當。

社區志工們6月12日一早7點開始準備便當，在地的菜農自願提供栽種的有機蔬菜，民眾贊助飲料，志工的朋友們提供人力、車輛幫忙，一共準備150份防疫便當送至成大醫院、柳營奇美醫院；6月26日則準備50份至麻豆新樓、衛福部台南醫院新化分院；昨天則準備30份送至玉井衛生所疫苗接種站。

玉井里里長葉俊甫說，社區不如餐廳般有那麼好的設備、有那麼專業的烹調人員，有那麼多的人力協助，不過就是有那麼一點想在疫情期間，為社會做點事的決心。

葉俊甫也感謝協助的志工，贊助的企業朋友，幫忙載送的親友，希望能拋磚引玉，為防疫工作注入更多能量。