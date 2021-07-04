自COVID-19疫情以來，所有醫護同仁支援各項防疫、抗疫等工作，高雄市長陳其邁體恤醫護人員的辛勞，不斷提出如2021春節前線醫護工作慰問金、醫護全面加保疫苗接種保險、專責及應變醫院醫護入住安心旅館等措施；昨（3）日更宣布，將執行社區接種醫護人員之津貼從原先1天1000元，加碼為補助1天2000元，並回溯至5月1日，以表達對前線作戰的第一線醫護人員最高的感謝之意。

陳其邁推高雄市加碼醫護關懷專案。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，每次到現場表達關心的時候，看到醫護同仁穿著隔離衣，全身汗流浹背在前線衝鋒陷陣，他都能感同身受，理解同仁在背後默默付出的辛酸，因此宣布加碼，除110年春節第一線醫護工作慰問金、高雄市醫護COVID-19疫苗接種保險、專責醫院及應變醫院醫護安心旅館入住外，執行社區接種醫護人員津貼，加碼補助1天2000元，並回溯至5月1日。

陳其邁推高雄市加碼醫護關懷專案。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁指出，心疼所有辛苦付出的醫護同仁，他一定會負起責任，好好照顧醫護同仁，並建議衛福部，有關專責病房、負壓隔離病房的醫護同仁或同住家屬應優先施打疫苗。