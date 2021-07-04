日本辣模松岡李那（Linah Matsuoka）曾在香港發展多年，近年已經回日本定居，最近她從日本到香港，接受完21天隔離後開心出關，展開「香港一周之旅」，但一張只穿比基尼的出海照，卻被眼尖發現她胸前疑似激凸還露暈。

松岡李那去年因疫情關係，一直留在家鄉日本，上月飛到香港並接受21天隔離，期間她不時自拍解悶，常曬「床照」記錄自己的隔離生活，好不容易終於等到完成隔離出關，她立刻上山下海大玩一番，第一站就去搭直升機「空中散步」，接著又出海遊船河，在船上拍比基尼美照打卡。

松岡李那隔離完一出關，就展開香港一周之旅。（圖／翻攝自IG）

松岡李那遭疑露暈激凸。（圖／翻攝自IG）

照片中，松岡李那上身穿著粉紅的比基尼，下半身搭配牛仔短，坐在船邊擺拍很有意境，可就有網友直指她胸前好像露出一點咖啡色，還莫名凸出一點，認為她不小心露暈並激凸，但也有人覺得只是陰影和衣服摺痕的影響。

松岡李那曾捲入百億澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）的小四風波，因此聲名大噪，事後雙方都否認，松岡李那被問起此事時，更舉起手發誓自己絕不破壞他人家庭，緋聞才漸漸退燒，而她後來也推出寫真集，逐漸打開知名度，不時會在社群網站PO辣照送福利。