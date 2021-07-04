苗栗縣府周日加班施打莫德納疫苗，許多長輩都是衝著莫德納疫苗而來。（謝明俊攝）

苗栗縣府周日加班施打莫德納疫苗，許長輩都是衝著莫德納疫苗而來。（謝明俊攝）

頭份市衛生所主任徐春仕（左）周日加班替長者打疫苗，還帶著家中3名子女前來協助接待長輩接種。（謝明俊攝）

苗栗縣從7月2日開始施打莫德納疫苗，許多老人家爭著要打莫德納，但因施打量能有限，無法讓所有長者一下就打完，苗栗縣長徐耀昌為此指示全縣18個鄉鎮市衛生所周日加班，專替75歲以上長輩打莫德納，一早就有許多長輩競相前往衛生所接種，一改先前AZ疫苗緩打潮。

苗栗縣從7月2日開始施打第1梯次的1萬4千劑莫德納疫苗，由於先前開放長者施打AZ疫苗，出現太多接種反應不良猝死案件，使得許多長者不敢再打AZ疫苗，因此，在美國贈送的莫德納疫苗開打後，苗栗縣再現搶打潮，至4日中午為止，已有9282名長者完成接種，幅度超過6成6。

由於這次施打莫德納的劑量較少，所以苗栗縣並未開大型接種站替長者施打，都以18鄉鎮市衛生所及指定醫療院所為主，部分有資格施打的長者都為無法及時獲得接種而緊張，因此，苗栗縣長徐耀昌特別要求18鄉鎮市衛生所周日加班，及早替長輩打完。

4日一早就有長輩出現在頭份市衛生所等候接種莫德納疫苗，多數長輩都是衝著莫德納而來，先前因拒打AZ疫苗，在得知莫德納開打後，才來補打。也有不少未滿75歲的長輩跑來指明要打莫德納，雖然衛生所人員告知可選打AZ疫苗，但長輩還是拒絕，滿臉失望離開。

為此，徐耀昌4日再宣布，中央將再次撥配莫德納疫苗下來，苗栗縣可獲配8400劑，縣府已規畫將其中6千劑優先提供給70歲以上的長者施打，縣府也請其它高齡者見諒，因全縣65歲以上的長者約有4萬零8百人，但中央配發下來的疫苗數量只及這個人口數的2至3成，嚴重不足，所以考量疫苗數量有限下，只能採取分齡分批接種策略，無法一下全面開放。而第2梯次莫德納疫苗開打將在6日至9日施打，請鄉親依據自己的時間，以電話預約登記施打。