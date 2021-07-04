林昶佐（左）2日在指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲的臨時聯合記者會中，發言引起批評。(圖／本報系資料照)

台北市環南市場爆發群聚感染，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲和立委林昶佐前往環南市場視察並當場召開記者會，記者會上林昶佐嗆柯文哲防疫不力，沒想到反遭在場的環南市場自治會長林勝東嗆聲洗臉。前台北市議員童仲彥整理了整起事件的前因後果，並酸林昶佐連最簡單的線性時間邏輯都不通，以為搶到槍，結果卻變回力鏢自打臉。

童仲彥3日在臉書上分析林昶佐的「放送事故」，並按照時間順序整理這次事件的前因後果，以及後續發展，他指出，6月2日農委會函請衛福部將批發市場工作人員納入疫苗優先施打名單；到了6月21日林昶佐發公文「收割」，已經「晚了19天」；7月1日，林昶佐發布新聞稿稱，萬華區疫苗全台北市行政區最少，跟大安區差六倍。有大型市場全面施打，「你又說你收割你爭取的，還那麼少？不是你能力差嗎？迴力鏢自打臉！」而7月2日林昶佐遭嗆後，東門正妹肉販「公布收割公文」，被肉搜後偽裝失敗，還被起底是林昶佐的助理。

童仲彥直言，林昶佐連最簡單的線性時間邏輯都不通，一心想靠近綠營，全力想打柯文哲，以為搶到槍，結果卻是迴力鏢，自己長年在萬華走跳，反觀林昶佐卻不知道都在幹嘛，「跟不上萬華中正的心跳，嗅不到我們的憤怒，以為跟以前一樣一年唱一次歌，偶爾作作秀就好，卻成了放送事故！」

網友們也留言回應，「忽然好像搬去萬華支持你」、「40幾年萬華人，怎能忍受萬華人被欺負，欺負最深的還是萬華人最挺的民主進步黨」、「同溫層太厲害，導致不知道萬華被污名化的憤怒。被罵…剛好而已」。