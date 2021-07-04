黃偉哲訪視（右）七股國小接種站。（七股區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市七股區4日持續為樹林等13里約計350多位，75歲以上長者、65歲以上原住民及65歲以上持重大傷病長者施打莫德納疫苗，市長黃偉哲、衛生局長許以霖、警察局佳里分局長蔡進閱，七股區長顏文穗等，上午特別到七股國小設置疫苗接種站關心施打情形。

黃偉哲親切和長者打招呼，叮嚀放心打疫苗保護自己和家人，記得多喝水、休息、注意身體健康狀況，也感謝七股區鄉親們配合防疫接種。

黃偉哲也感謝七股衛生所、七股區公所、七股分駐所及各里里長的付出，包括疫苗接種通知單發放，場地動線安排得宜，提供長者最好的服務。

衛生局長許以霖，鼓勵接獲疫苗施打通知的民眾儘快接種疫苗，提高自我保護，儘快度過這波疫情。

七股區長顏文穗表示，今天列冊長者，已由里幹事或里長個別發送接種通知單，提供疫苗施打時間與地點，行動不便的長者，區公所里鄰系統利用復康巴士、日照車及免下車等方式，提供安心接送施打疫苗服務，讓長者能安心順利完成疫苗接種。