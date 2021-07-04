全國三級警戒升級至7月12日，這段期間許多民眾避免外出，都會透過外送解決用餐問題。由於規定不能在戶外用餐，也讓這些奔波的外送員，若要短暫充飢解渴，只能躲在無人的小角落偷吃，就怕遭民眾檢舉，辛酸畫面流出後讓不少人心裡五味雜陳。有位外送員替同行抱不平表示，「真正不戴口罩的，其實是出來取餐的人。」

本土疫情爆發，生活不像以往便利，也讓平常在外奔波的外送員活動受限，日前一張外送員蹲在陰影處吃東西的照片曝光後，讓許多人感到不捨。身為「防疫國家隊」一員，有位外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上透露送餐時的辛酸事。

該外送員指出，很多人不知道外送跑整天連喝水的時間都沒有，常常早上買一杯飲料放機車杯架，一直到晚上10點下線都還喝不到半杯，「因為跑外送吃飯、喝水、上廁所都很麻煩！」有時候餓到頭暈也只能買個超商麵包，躲起來趕快吃完，「沒疫情時怕被拍照說偷吃，現在疫情會被拍照說沒戴口罩！」

外送員坦言，「真正不戴口罩的，其實是出來取餐的人！」因為這些人都覺得在家門口不用戴。由於外送員一天接觸的店家至少30間、接觸至少20人，沒辦法知道每個人的身體狀況，所以呼籲民眾能多用信用卡結帳，「你們不想跟外送員接觸，外送員也很不想跟你們接觸！」

最後外送員也忍不住放出重話，「總結一句，台灣人只會檢討別人，永遠不會檢討自己！」貼文一出，許多同行相當有感，紛紛留言，「正義魔人太多，現在連喝口水都怕被拍」、「只送離家很近的區域，就是為了可以回家上廁所」、「喝水都躲在車旁邊，送餐卻看到一堆不戴口罩卻看你像病毒的客人」。但也有人頻緩表示，其實不用怕成這樣，在戶外只要附近沒人、有保持社交距離，脫口罩吃東西是不會被開罰的。