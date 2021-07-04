宜蘭縣議員林麗(4)日在臉書貼出多張頭城大溪漁港周邊假日爆人潮的照片，拜託縣民的外縣市親友暫時不要返鄉，也拜託外縣市民眾不要跨區移動。(圖/截自林麗臉書)

全國三級警戒持續一個半月，已有很多人關不住了，尤其部分風景區成為外縣市民眾「放封」熱區，繼羅東夜市昨晚爆人潮後，頭城大溪漁港也被爆料，每天都有外縣市民眾湧進採買魚貨，讓攤商們心生恐懼，擔心出現防疫破口，照片曝光後讓眾人嚇傻，有網友直呼：「到底要害誰呀？」、「非搞到重來才高興？」

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宜蘭縣今(4)日新增2例確診，至昨(3)日為止，已連續8天零確診，不過有外縣市的確診者曾在6月20日中午開車到頭城的大溪漁港購物，買完魚後滯留約一小時回到新北市，縣府將該行程列為足跡，縣府6月28日為大溪漁港的員工篩檢結果全是陰性。衛生局表示，若當地民眾近來感到不舒服，仍可到社區篩檢站篩檢，縣長林姿妙已呼籲外縣市民眾不要做跨區移動。

宜蘭縣政府表示，3、4日已啟動大溪漁港100人總量管制。(圖/宜蘭縣政府提供)

不過宜蘭縣議員林麗今天在臉書貼出多張頭城大溪漁港假日爆人潮的照片表示，接到很多家住宜蘭市以及在大溪漁港的攤商們聯合反應，指稱該漁港沒有做好分流管控及動線規劃，疫情期間每天仍有外縣市民眾湧進漁港採買魚貨，讓攤商們個個心生恐懼，擔心出現防疫破口。

從照片中可見，漁港周邊滿滿人潮，塑膠棚下的攤商看起來並沒有做區隔，民眾也是一個挨著一個，並沒有保持社交安全距離，長長人龍快要看不到盡頭，人潮擁擠情況看了令人害怕。照片曝光後網友嚇傻，紛紛留言回應「到底要害誰呀？」、「非搞到重來才高興？」、「防疫期間，真的請外地人自重！」、「攤商也要自律」。

林麗指出，農業處長康立和前往現場視察後，當場承諾一定會做好分流及動線規劃，並嚴加要求；縣府也表示，大溪漁港原本有3個出入口，已縮減剩下1個，並啟動最多100人入場的總量管制。