台北市政府還原虎林街專案。（台北市政府提供／陳彩玲台北傳真）

台北市信義區虎林街爆發13戶、30人染疫，市府表示，截至下午5時，已3183人完成PCR核酸檢測，共498份報告出爐，其中1人PCR結果為陽性。對於外界質疑市府沒有進行疫調，導致病毒持續擴散，對此，市長柯文哲反駁還原實際狀況，並強調不能認為沒公布足跡，就是沒進行疫調。

柯文哲表示，有很多民嘴、民意代表認為，台北市面對虎林街專案不做疫調、不匡列、不隔離，他則反問，「那現在關在防疫旅館的人哪裡來？」柯說，本來覺得名嘴、民代講話不負責任，不用理會，但昨天連自己尊敬的台大醫院婦產科醫師施景中都說話了，因此，今天不得不慎重出面回應。

柯文哲指出，虎林街專案6月14日至6月28日5戶、14人確診，當時已法定匡列23人、擴大匡列62人，共匡85人，並非一天才爆發，而是陸續出現確診案例。

柯文哲提及，6月28日聯合醫院忠孝院區醫務長有向他報告虎林街有問題，2周內陸續有案例，也代表此地區有不明感染源，因此6月30日立即開會成立專案小組、制定計畫，7月2日宣布計畫、7月3日場勘布置，他強調，要做一件事不是今天決定、今天就能做，需要花時間布置動線等。

柯文哲進一步強調，千萬不要再說台北市不疫調、不匡列、不隔離，他說，公布足跡和做疫調是兩回事，一開始足跡都是中央統一公布，直到5月16日發現案例太多，才讓各縣市宣布，但當時北市一個禮拜上千例確診個案加上不斷校正回歸，公布足跡已無意義。

另外，柯文哲補充說明，今天開始為8個里進行採檢，預計要篩檢3300人，但想做的人及數目應該遠遠超過，團隊決定今天先做第一輪，還想採檢的市民如果不在名冊內不要緊，篩檢站會先發號碼牌，隔天再安排時間，他允諾，不會隨意撤攤，大家不要擔心。

北市府傍晚公布，截至下午5時，已3183人完成篩檢，目前共498份報告出爐，其中1人PCR核酸檢測結果為陽性。