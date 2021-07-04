女星何妤玟去年結束與化工小開邵天成的8年婚姻，外界關注她的感情動向，但對何妤玟來說，重心則在一雙女兒與工作上，不但坦言為了孩子得辛苦地跟前夫維持好的關係，工作上也很拚命，曾在節目上跟馬國賢爭搶通告，為展現自己的強大，直接破尺度表示連私密處撕裂傷的痛苦都經歷過，肯定比男人還不怕苦。

何妤玟離婚後，就非常努力投入工作，日前《小明星大跟班》設定要雙人爭搶外景通告，安排何妤玟對上馬國賢，馬國賢出招批評何妤玟是個花瓶，但自己可以完全辦到製作人的要求，且不會抱怨。

馬國賢還說女生年紀大了就愛碎念，野外求生的話容易放棄，但他曾上山下海，獵過山豬還跟毒蠍同眠過，證明耐受度很夠，製作單位發他通告不會吃虧，生吞青蛙他也敢，還嗆聲：「她(何妤玟)如果吞一隻，我就兩隻啦！她兩隻，我就四隻啦！」。

接著工作人員致電何妤玟，她一得知是馬國賢就火力全開，表示自己比對方年輕10歲，且家裡有小孩在等她回家，因此求生意志強烈，「但馬國賢家裡是空蕩蕩的，沒有任何一個人在等他回家」。

何妤玟還說，男生通常比女生膽子小，例如男生多怕血，但女生有生理期，根本不會怕，「而且我生過小孩，私密處都撕裂傷了我怎麼會怕！」，為了通告直接破尺度，讓眾人聽了大爆笑，但也足見何妤玟豁出去的決心。