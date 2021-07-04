桃園市長鄭文燦4日於防疫記者會直播中宣布，弱勢家庭、中低收入戶家庭如有居家隔離情況，經過社會局的認定、觀旅局的安排，免費入住平價防疫旅館，不因住所不適合檢疫而影響防疫的成效。

鄭文燦4日正式宣布弱勢家庭以及中低收入戶家庭如有居家隔離情況，經過社會局的認定身分後，會由觀光旅遊局協助安排免費入住平價的防疫旅館，強調不讓民眾因住所不便於檢疫，又無經濟負擔防疫旅館的費用，而影響防疫的成效。

而關於防疫旅館，鄭文燦指出，目前桃園共有23家防疫旅館可供入住，其中有8家供外籍移工，15家供一般旅客，共計2217間房間可以使用，並進一步指出，雖防疫旅館入住率在6月27日中央宣布入境新管制政策後預約人數大幅成長，但房間充足，強調防疫旅館已經準備好面對入住。

鄭也補充，目前入境後進行第1次PCR核酸檢測後，於居家隔離第10天會請理事長提醒民眾進行居家快篩，並回傳結果給CDC，於居隔第13天，則會由衛生局安排防疫計程車前往篩檢站或醫院進行第2次PCR檢測，強調這是確保國境安全很重要的關鍵。

此外，鄭文燦表示，在一般旅館中有7家旅館參加醫護人員安心旅館計畫，並指出已提供1萬份住宿券給桃園11家責任醫院，供不想回家、不想住醫院的醫護人員另一個選項，表示市府對一線工作人員的支持。