研究顯示，貓咪、狗也會被飼主傳染新冠肺炎。

貓咪比狗更容易被飼主傳染新冠肺炎，加拿大研究發現，特別是和主人同床共枕的貓咪，染疫風險更大。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）等報導，加拿大圭爾夫大學（University of Guelph）的研究團隊7月即將在「歐洲臨床微生物學和傳染病學會」（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）發表研究成果，團隊比對77名過去9個月曾感染新冠肺炎的飼主所飼養的48隻貓及54隻狗，以及75隻動物收容所的流浪貓狗及另外75隻低成本獸醫院收容的街貓，檢測三個組別貓狗體內是否有新冠抗體。

結果顯示約67%的寵物貓及43%寵物狗體內都驗出抗體，相較之下動物收容所只有9%的貓狗驗出抗體，獸醫院街貓驗出抗體的比例更只有3%。

研究人員也分別調查飼主與寵物的互動情形，包括是否撫摸、親吻牠們，是否讓牠們坐在腿上，或是睡在床上，是否讓寵物舔自己的臉頰，以及每天花多少時間陪伴寵物等，研究人員也另外詢問飼主確診期間寵物是否也跟著生病、出現症狀。

結果顯示約30%的寵物貓及20%寵物犬曾經出現新冠症狀，牠們多數症狀輕微，狗最常出現的症狀包括食慾降低、呆滯，貓咪則有流鼻水、呼吸困難等症狀，不過當中也有3例症狀比較嚴重。

研究人員發現，飼主和寵物犬相處的時間長短並不會影響狗感染新冠肺炎的機率，但是貓則不同，飼主和貓咪相處的時間愈長，喵星人染新冠的機率愈大，尤其是睡在主人床上、和主人頭靠得愈近的貓咪，風險更大。

目前尚不清楚為何貓咪比狗更容易感染新冠肺炎，先前部份研究發現，和狗及實驗室老鼠相比，病毒更容易在貓科動物的細胞內生長，導致貓科動物更容易染新冠。

科羅拉多州立大學（Colorado State University）特聘教授范德沃德（Sue VandeWoude）表示，原因可能只是因為狗的鼻子比較長那麼簡單，又或者病毒比較無法和狗的受體好好結合等等。

圭爾夫大學研究的共同作者本恩姿勒（Dorothee Bienzle）強調，通常都是飼主把病毒傳染給寵物，因此飼主不用過度擔心會因為寵物感染新冠肺炎。

她也建議染疫的飼主要和寵物保持距離，不要讓牠們進房間，也要讓寵物和其他人及其他寵物隔開，她說雖然目前有關動物傳染給其他動物的研究仍相當有限，也沒有研究顯示寵物會將病毒重新傳染給人類，但也不能因此排除上述兩個可能性。