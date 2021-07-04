研究顯示，貓咪、狗也會被飼主傳染新冠肺炎。

貓咪比狗更容易被飼主傳染新冠肺炎，加拿大研究發現，特別是和主人同床共枕的貓咪，染疫風險更大。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）等報導，加拿大圭爾夫大學（University of Guelph）的研究團隊7月即將在「歐洲臨床微生物學和傳染病學會」（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）發表研究成果，團隊比對77名過去9個月曾感染新冠肺炎的飼主所飼養的48隻貓及54隻狗，以及75隻動物收容所的流浪貓狗及另外75隻低成本獸醫院收容的街貓，檢測三個組別貓狗體內是否有新冠抗體。

結果顯示約67%的寵物貓及43%寵物狗體內都驗出抗體，相較之下動物收容所只有9%的貓狗驗出抗體，獸醫院街貓驗出抗體的比例更只有3%。

研究人員也分別調查飼主與寵物的互動情形，包括是否撫摸、親吻牠們，是否讓牠們坐在腿上，或是睡在床上，是否讓寵物舔自己的臉頰，以及每天花多少時間陪伴寵物等，研究人員也另外詢問飼主確診期間寵物是否也跟著生病、出現症狀。

結果顯示約30%的寵物貓及20%寵物犬曾經出現新冠症狀，牠們多數症狀輕微，狗最常出現的症狀包括食慾降低、呆滯，貓咪則有流鼻水、呼吸困難等症狀，不過當中也有3例症狀比較嚴重。

研究人員發現，飼主和寵物犬相處的時間長短並不會影響狗感染新冠肺炎的機率，但是貓則不同，飼主和貓咪相處的時間愈長，喵星人染新冠的機率愈大，尤其是睡在主人床上、和主人頭靠得愈近的貓咪，風險更大。

目前尚不清楚為何貓咪比狗更容易感染新冠肺炎，先前部份研究發現，和狗及實驗室老鼠相比，病毒更容易在貓科動物的細胞內生長，導致貓科動物更容易染新冠。

科羅拉多州立大學（Colorado State University）特聘教授范德沃德（Sue VandeWoude）表示，原因可能只是因為狗的鼻子比較長那麼簡單，又或者病毒比較無法和狗的受體好好結合等等。

圭爾夫大學研究的共同作者本恩姿勒（Dorothee Bienzle）強調，通常都是飼主把病毒傳染給寵物，因此飼主不用過度擔心會因為寵物感染新冠肺炎。

她也建議染疫的飼主要和寵物保持距離，不要讓牠們進房間，也要讓寵物和其他人及其他寵物隔開，她說雖然目前有關動物傳染給其他動物的研究仍相當有限，也沒有研究顯示寵物會將病毒重新傳染給人類，但也不能因此排除上述兩個可能性。

文章來源：Your pets can catch Covid from you and cats appear more susceptible than dogs
文章來源：BED BUGS Cats can catch Covid from sleeping on infected owner’s bed study finds
文章來源：Pets can catch Covid from owners study suggests

問題大條了 英變種新冠可能源自狗 美驚現早期樣本
千萬水貂的復仇 大批新冠殭屍從墳塚冒出來
貓咪霸佔筆電是要吸引注意？專家解釋跌破眼鏡

##新冠肺炎#全球 #寵物 #飼主 #貓咪 #