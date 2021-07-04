婚姻可能是最能改變自己人生軌跡的一件大事，如果能嫁個好老公，或許日後的生活也能跟著幸福，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖男是「老公界的楷模」，對妻子有求必應，也懂得分擔，是名副其實的寵妻狂魔。

生肖馬：

生肖屬馬的男人個性活潑開朗，喜歡嘗鮮的他們，將日子過得充實又有意思，婚後更是不吝給予另一半更多驚喜，熱衷帶著妻子一起體驗新生活，從中挖掘更多樂趣，日子絕對不會無聊。

生肖虎：

生肖屬虎的男人不甘於平庸，是典型的享樂主義者，熱愛追求豐富多彩的日子，婚後的和他們除了對妻子有求必應，也樂意分憂解勞，更致力創造舒適又時尚的生活環境。當然，他們在做任何決定之前會與妻子充分討論，而非一意孤行。

生肖羊：

生肖屬羊的男人性格木訥，不擅長表達內心情感，但是婚後的他們十分寵溺另一半，也更加富有責任感，喜歡默默承擔所有家庭責任，並且盡最大努力照顧妻子，不讓對方感到一絲委屈。