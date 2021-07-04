飛魚（又稱飛烏）是大洋表層性魚種，演化出特大的胸鰭，在受到驚嚇或是被掠食者（如鬼頭刀）追趕時會躍出水面展開胸鰭「滑翔」躲避，就像是「飛」在海面一樣。（新北市漁業處提供）

新北市馬崗漁港保留2艘北台灣僅存的捕飛魚船隊，漁民利用驅趕繩及跳入海中驅趕飛魚進入漁網，為傳統的漁作方法。（新北市漁業處提供）

7月正值飛魚產季，新北市馬崗漁港保留2艘北台灣僅存的捕飛魚船隊，漁民利用驅趕繩及跳入海中驅趕飛魚進入漁網，為傳統的漁作方法；新北市漁業處表示，適逢新冠疫情肆虐，2艘捕飛魚船隊也搶攻宅經濟，推出滿千免運等優惠，讓民眾在家煮好料，為餐桌添上新鮮及美味。

飛魚是季節性洄游魚種，從清明節至端午節之間，隨著黑潮北上到達彭佳嶼附近，飛魚船會在白天出港，追逐網由2艘漁船為一組，中間拖曳長約1000公尺的驅趕繩，驅趕繩的緞帶在海中拖曳時，會發出聲音驚嚇魚群，漁民則在收網前跳入海中，驅趕魚群進入漁網，是非常獨特的捕魚手法。

馬崗漁港新吉豐號船長胡萬利說，傳統捕魚方式作業辛苦，每次出海需要4到6位漁工，這幾年飛魚年貨量僅50到60噸，為了維持生計，近年多處漁船改用籠具捕捉龍蝦、螃蟹等高單價作物，目前北台灣只剩馬崗漁港，仍有2艘傳統漁作方式的捕飛魚船。

新北市漁業處長張麗珍表示，適逢防疫期間，馬崗漁港的飛魚漁民也跟上宅經濟風潮，提供QR CODE與宅配訂購服務，讓民眾一掃就能線上採購在家也能輕鬆料理。

新北市漁業處介紹，飛魚是經濟性食用魚，店家一般會以最傳統的薄鹽或一夜干的作法，保持飛魚的新鮮，最簡單的料理方式，是將飛魚簡單沖洗，用餐巾紙瀝乾表面水分後，以乾煎或進烤箱烤，至表面呈現金黃色後擺盤，依個人喜好擠上檸檬汁或撒上些許胡椒就可享用，方便又簡單。