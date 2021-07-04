全國各級學校及幼兒園因疫情自5月19日起至7月2日間停止到校上課，許多鐘點授課或服務人員因停止到校上課薪資中斷、高中建教生亦因中止建教合作訓練而停領生活津貼，生活受到衝擊。新北市積極向中央爭取各校鐘點人員、建教生等各項紓困補助，成功納入教育部紓困4.0精進加碼措施，教育局已請各校及幼兒園儘速辦理申撥事宜。

教育局長張明文表示，新北市積極向中央爭取補習班、幼兒園等教育事業及運動事業之紓困補助，已成功納入教育部6月3日公布之紓困4.0項目。教育局續於5至6月多次積極發文中央，將建教生、學校鐘點授課或服務人員如短期代理代課教師、教學支援人員、特教助理員、學校社團教師、課後照顧班教學人員等列為紓困對象。教育部於日前公布納入紓困4.0精進加碼措施，相關經費由中央及地方合力負擔，協助相關人員紓解經濟困境，也讓建教生能安心學習。

本次紓困4.0精進加碼措施紓困對象包含建教生、高中以下學校及幼兒園課後未具本職之鐘點人員、課內未具本職之鐘點人員等。針對中止建教訓練之高中建教生，在5月18日至7月31日期間，依其中止訓練而停止領取生活津貼之月數，每人每月發給 1 萬元生活津貼，未滿全月者按其中止訓練日數比例折算發給，將由學校彙整申請後轉發建教生，經教育局統計新北市將有2581位建教生受惠，約申請2975萬元以上紓困補助。

課後未具本職之鐘點人員，包含課後照顧授課及服務人員、課外社團教師與公幼延長照顧服務人員等，以自5月19日起至7月2日止之總受影響節數，補助60％鐘點費。另外公幼教師助理員則依勞動部所定每小時基本工資160元補貼。以上符合資格的人員，於8月31日前向校(園)方提出申請後審核撥付，教育局預估新北市各校及幼兒園將有4937人以上受惠，約申請2131萬元以上紓困補助。

而課內未具本職之鐘點人員，包括短期代理代課教師、教學支援人員、課程內之社團教師、鐘點制特殊教育助理人員，以及公立學校(幼兒園)司機、隨車人員等，以上人員免申請，由學校及幼兒園依原排定5月19日至7月2日之授課節數或固定班表補發鐘點費或薪資，相關經費由原地方政府預算負擔，預計於7月10日前補發完畢。

此外，教育部亦宣布針對學校課後照顧班之業者，於停課期間減收行政費用。另補習班、課後照顧中心及私立幼兒園，除第一階段紓困補助及貸款外，本次加碼貸款利息補貼。

各項教育紓困項目，教育局已儘速掌握發放人數及經費，於第一時間宣導各校及幼兒園，提醒須主動申請之人員儘速申請，並加速相關行政撥付作業。完整資訊可至教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區(https：／／www.edu.tw／COVID-19／)查詢。