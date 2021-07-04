疫情逐漸趨緩，三級防疫警戒持續到7月12日，然而最近個案明顯減少，外界期盼是否有機會解封，台北市長柯文哲坦言，解封不是醫學問題，是國家對整個社會形態的態度，以美國為例，儘管一天新增1.8萬人確診，仍照樣全境解封，也照樣打全國大聯盟，但台灣人能接受此想法？

柯文哲指出，解封已經不是醫學問題，美國2日單日新增1.8萬確診案例，但對方幾乎全境解封，因為美國政治文化是相信自己的工業與科技力量，就算有感染也不願意犧牲經濟活動，所以一邊打疫苗一邊解封。

柯文哲說，從數字上來看，如果把北農、環南市場算進去，北市確診案例都在下降，拿掉的話下降會更多，整個北市疫情在趨緩當中，若區域有反常增加的話，則會列為熱點，並進行撲滅戰略。

柯文哲坦言，要不要解封這是好問題，因為自由民主國家很難用強制手段來封鎖，解封與否不僅在醫學，更是國民對整個社會形態的態度，所以才會有新常態，因此每個國家應要去思考新常態標準。

柯文哲直言，在新常態當中，若要完全清零，那不切實際，新常態應與疫情共存，只是每個人平衡點哪，是國家公民要去思考的。就以美國為例，照樣全國打大聯盟、看棒球吃爆米花，但台灣人能否接受此想法呢？

柯文哲強調，疫苗還是要打，不過究竟要讓60％的人打一劑，還是30％的人打2劑，這是政治問題，不是醫學問題，認為自己是專業人員，不敢把價值壓在國民頭上。