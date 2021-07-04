香港演員蔡曉儀因絕美臉蛋神似大美人李嘉欣，當年被封為「翻版李嘉欣」，也因此獲得不少戲約，成為電視台的當家花旦，然而2002年她拍完《法內情2002》就從演藝圈淡出，還自爆在泰國工作時曾被下降頭，之後更是兩度試圖輕生，2016年因為港星江美儀的爆料又引起關注。

江美儀當時在節目上爆料「2000年代一名電視台當家花旦被下降頭的真正原因是在東南亞搭上人夫，對方的正宮懷有雙胞胎受不了丈夫出軌打擊，就在該當家花旦面前跳樓輕生，一屍三命」，儘管沒有指名道姓，還是讓人立刻聯想到蔡曉儀，對此，蔡曉儀也親上火線駁斥，「江美儀在我傷口上灑鹽」。

江美儀也表示，她並沒有說是誰，是蔡曉儀自己對號入座，而蔡曉儀因為淡出演藝圈的關係，復出後人氣早已大不如前，很快又再度消失在觀眾面前，2019年，她被目擊獨自搭地鐵，看起來消瘦憔悴，手機響了也沒有馬上反應，感覺健康狀況不是很好。

蔡曉儀最後一次更新近況已經是1月了。（圖／翻攝自蔡曉儀微博）

事實上，蔡曉儀曾在2014年透露，她消失螢光幕的12年前曾到泰國去宣傳，當時她被當地華僑追求，沒想到她拒絕對方後竟被下降頭，造成她的精神出現問題，不但情緒崩潰，還兩度試圖輕生，導致她只能先離開演藝圈，蔡曉儀最後更新近況已經是1月16日，希望大家能注意疫情，之後便從此消失。

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