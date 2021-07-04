台北市批發市場7月3日篩檢3610人、9人陽性，市長柯文哲表示，其中有3例個案曾染疫並解隔離，篩檢仍陽性，CT值大於30，他認為，依目前科學數據來說，可能傳染性較低，視同陰性處理，依舊能進入批發市場。

柯文哲表示，有些確診者感染解隔離後，PCR篩檢仍會長時間呈現陽性，將以CT值作為判斷，大於30會給予解除隔離證明書，他說，現在能進入市場的分為2類，第一是PCR採檢陰性，第二則是，確診過、採檢陽性，但CT值大於30，仍可進入市場。

柯文哲指出，科學上認為，CT值皆大於30傳染力低，因此，比同陰性處理，但隨證據慢慢累積，規則會不會改變不得而知，目前還是以現有數據為主。

另外，北市目標將每個行政區確診數每周要降一半，但其中北投區相較上周上升2家戶感染，中正區也比上禮拜上升，柯文哲表示，下禮拜會到中正區進行普篩，比照虎林街模式。