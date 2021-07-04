台東縣政府與超商合作，推出4款台東限定版的熱氣球及農特產品圖案口罩，已在台東縣內36家超商上架，縣長饒慶鈴說，台灣疫情控制往好的方向走，但還不能鬆懈，請大家把口罩戴好戴滿，做好防疫，也行銷台東。

台東縣政府與超商合作，在縣內行銷在地農產品及口罩，推出4款很具台東味的圖案口罩，包括編號1號的台東球搭配飛魚、愛心球搭配金針，另2款則是在地的鳳梨、洛神圖案，都是台東限定版，陳姓民眾說，4款口罩很有台東的味道，既能推廣台東之美，也是防疫利器 。

台東縣政府表示，超商事業部長林志清帶領行政團隊，於今年4月8日透過工策會與在地業者討論，計畫在台東熱氣球季，以熱氣球周邊商品及伴手禮為本，規畫多項行銷方案，當時就計畫設計台東限定版口罩，可惜因疫情嚴峻，未能付諸行動，最後仍決定在疫情嚴峻時站出來力挺台東，為在地伴手禮及特色產品打開行銷通路。

饒慶鈴4日表示，台東連續24天「嘉玲」，疫情相對平穩，而國內的疫情控制也往好的方向走，但北農、環南市場群聚案病毒炸彈還沒拆除乾淨，鄉親千萬不能鬆懈，口罩務必戴好戴滿。