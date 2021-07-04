屏東莫德納疫苗使用率達99％，6日將開放為長輩施打。(屏縣府提供)

屏東縣為71至72歲長者（原住民61、62歲）施打莫德納疫苗，3日共計接種1萬8631人，疫苗使用率達99％；另枋寮醫院至今尚未恢復看診，屏東縣政府表示，經與中央流行疫情指揮中心討論後，未來枋醫開放三大原則為醫療降載、收治分流及逐步解封，目前仍持續暫停門急診營運。

屏東縣長潘孟安特地感謝第一線人員辛苦付出，疫苗施打站每個環節順暢，都是建立在團隊不分日夜的反覆演練、準備，為讓民眾在最安全、快速、順暢的狀態下接種疫苗。

下一批莫德納疫苗將於6日開始施打，屏東貼心模式，也將持續在各鄉鎮施打站執行，鼓勵民眾「努力打起來」，不僅能增加鄉親自我保護力，也能讓台灣快速築起社區防護網。

至於針對枋寮醫院何時可以恢復營運？屏縣府表示，枋寮醫院未來第一階段將會先開放急診，急診相關工作人員必須進行第二次PCR採檢，同時完成第二劑疫苗接種滿14天後，再由醫院提供急診工作人員PCR檢驗報告、排班及急診營運恢復計劃給衛生局，呈報中央流行疫情指揮中心同意後，才可恢復急診。

縣府截至目前尚未收到醫院最新PCR檢測結果及急診營運計畫申請資料，第二階段視疫情狀況，再逐步評估開放門診。