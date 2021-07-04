新北一名已婚男子阿圭（化名）與另名已婚女子小晴（化名）參加鐵人三項活動熟識，因而擦出愛苗，不顧雙方家庭破格交往，婚外情被阿圭妻子發現後，兩人曾一度允諾不再連絡，未料藕斷絲連又被抓包，遭到小晴的丈夫提告。台北地院審結，判阿圭要賠30萬元。可上訴。

判決書指出，小晴的丈夫主張與妻子結婚逾20年，婚後育有兩子，而男子阿圭透過鐵人三項活動認識了他的妻子，卻明知對方已婚，仍私下發展成男女朋友關係，甚至當街擁吻，已嚴重侵害了他的配偶權，造成他精神上極大的痛苦。

小晴的丈夫控訴，妻子先前被阿圭的妻子指控介入家庭，此事在當時已賠償對方10萬元，並承諾不再連絡作結，但他仍舊不放心，仔細留心妻子的一舉一動才發現，阿圭仍持續與妻子連絡，甚至他還目睹了妻子與阿圭同遊、擁吻的畫面，憤而替告求償精神撫慰金。

阿圭辯稱，小晴的丈夫所提出的接吻照片太模糊，希望法官不要僅相信一面之詞；法官勘驗小晴丈夫所提交的證據發現，小晴與小圭仍有聯繫，還以親密的名字互稱，此外，擁吻的照片雖在人臉部分模糊，但照片中清楚拍下了機車車牌，號碼也與小晴的吻合，判定阿圭與小晴的關係已逾越正常男女分際，且嚴重侵害了對方配偶的婚姻生活幸福與美滿，判阿圭須賠償30萬元。可上訴。