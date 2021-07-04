衛星圖片顯示，在上海江南造廠的003航空母艦主要艦體已完成組合，整塊飛行甲板都已成型，已可推定詳細的尺寸，已經與美國尼米茲級航艦相差無幾。另可看到3道彈射器溝槽，這將是發射更重型的艦載飛機，包括預警機與加油機。

海軍新聞(Naval News)報導，根據商用衛星「阿里郎」(Kompsat)在6月下旬的照片，003航艦的長度已可判斷，大約有 320公尺長，只這福特級短約 13公尺，不過它的寛度較窄，約為 73公尺(福特級為78公尺)，與之前的 001 型、 002 型非常接近。這可能有後勤原因，畢竟在大修時要進到相同的乾船塢。

003與 001、 002 最大的飛躍進步是彈射器，從衛星圖片來看，003配有3具彈射器，其中兩具在艦首，1具在中段，這比福特級要少1個，但是比法國的戴高樂號的2個要多。

Finally here a clear image of the full carrier including its installed island.



(Image via Tieba) and thanks a lot to @raz_liu pic.twitter.com/orewwGVuz3 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 30 2021

至於003採用哪一種彈射器，顯然是電磁發射系統（EMALS），而不是蒸汽彈射器。在過去幾年大陸官媒已做了相當多次的報導。然而電磁彈射器是一項尖端技術，連美國的福特級都還不太可靠，有發射效率低、故障率高的問題。我們不應該假設中國大陸也會遇到同樣的問題，直接進入 EMALS 而跳過蒸汽彈射器的時代是務實的。

有了彈射器之後，原本在001、002上不能操作的大型艦載機就可以實行了，預計003型將搭載「空警600」預警機，這型預警機已試飛多次，它在體型上與美國E-2鷹眼預警機非常相似。

至於艦載戰鬥機，殲31(FC-31)仍然是最常被討論的，它的全尺寸的模型最近出現在武漢的試驗場，似乎是一種預告。殲31與 F-35很像，差別在採用雙引擎，可能還有1個更大的內部武器艙。

但是殲31還在研發階段，因此 003航艦的早期艦載戰機，可能會使用具有彈射功能的 殲15。